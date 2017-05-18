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В Туле открыли жилой комплекс для военнослужащих и сотрудников Росгвардии
Фото: prokuror-tula.ru и Управления Росгвардии по Тульской области

В Туле открыли жилой комплекс для военнослужащих и сотрудников Росгвардии

Сертификаты жильё и ключи от новых квартир в торжественной обстановке получили 15 семей.

В рамках визита в Тулу заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Сергея Милейко, состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие прокурор Тульской области Александр Козлов, начальник областного Управления МВД Сергей Галкин и представители областного правительства.

Они возложили цветы к памятнику «Сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов – участникам героической обороны города Тулы осенью-зимой 1941 года», расположенному на территории Кремлевского сада.

Затем состоялось торжественное вручение ключей и сертификатов на получение квартир 15 семьям военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Жилой комплекс на 240 квартир построен в самом центре города, рядом с кремлем.

В резерве осталось ещё 13 квартир – на случай, если в Тулу для несения службы переведутся сотрудники из других регионов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +2
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