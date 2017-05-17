Тульские спасатели готовятся к пляжному сезону

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На этой неделе в Туле, на базе ПСЧ № 11, началась подготовка спасателей, которые будут дежурить на постах, расположенных на пляжах всех форм собственности. В рамках курса подготовки проводятся как теоретические, так и практические занятия, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будущие спасатели уже сдали нормативы по плаванию и спасанию на воде, а также научились правильно применять спецсредства – спасательный круг и «конец Александрова».

Площадкой для отработки необходимых практических навыков стал бассейн Тульского государственного педагогического университета. В пятницу, 19 мая, состоятся итоговые экзамены с выдачей удостоверений и формы «Спасатель ВОСВОД».