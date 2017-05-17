Из-за неуплаты налогов тулячке пришлось отложить вылет в Грецию

Женщина задолжала государству 11 тысяч рублей. Кроме того, у неё оказался просрочен паспорт.

Поездка в Грецию, а также процедура замены паспорта для жительницы Тулы оказались под угрозой срыва – в отношении женщины были применены меры принудительного исполнения в связи с неуплатой налогов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Тульской области.

Тулячка задолжала государству 11 тысяч рублей. О наличии задолженности женщина знала, но добровольно оплатить ее не пожелала. Из-за этого приставам пришлось ограничить для неплательщицы право выезда за пределы России.

Кроме того, по причине неоплаченной задолженности должница, длительное время проживающая в Греции, не смогла заменить российский паспорт в связи с достижением установленного законом возраста. Как только приставы перешли от предупреждений к конкретным действиям, тулячка полностью оплатила все долги.

Чтобы ваш отпуск не был испорчен нежелательными трудностями, судебные приставы рекомендуют всем, кто запланировал выезд за рубеж, немедленно обратиться к «Банку данных исполнительных производств» и проверить наличие задолженности.