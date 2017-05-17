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В Белёве двое мужчин украли с дачного участка двухметровый рельс

В Белёве двое мужчин украли с дачного участка двухметровый рельс

Воры были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Они уже признались в совершении преступления.

Белёвские полицейские установили подозреваемых в краже. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, правоохранителям стало известно, что 48-летний местный житель вместе с 29-летним знакомым могут быть причастны к краже имущества с дачного участка.

Предположение оказалось верным – как выяснилось, подельники утащили с чужой дачи двухметровый металлический рельс, судя по всему, рассчитывая сдать его в ближайший пункт приёма металлолома.

Мужчины были задержаны сотрудниками полиции и сразу же признались в содеянном. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Белёвский» устанавливают все детали произошедшего.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:51 +2
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