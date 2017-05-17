В Туле маршрутка по встречке объехала трамвай и конкурента

Возможно, водителя подстегнул к нарушению правил едущий впереди конкурент – еще один 42-й.

Грубое нарушение ПДД водителем маршрутки №42 сегодня утром зафиксировала камера видеорегистратора тулячки. Она опубликовала ролик на своем канале в youtube.

Подъезжая к остановке «Ул. Штыковая», водитель маршрутки не стал дожидаться, когда трамвай высадит пассажиров и тронется дальше, и решил сделать ход конем: объехал его по встречным трамвайным путям.

Возможно, водителя подстегнул к нарушению правил дорожного движения едущий впереди конкурент – еще одна маршрутка №42.

Опередив и трамвай, и конкурента, маршрутка продолжила движение.

Автор видео добавила, что инцидент произошел в 8.00 на улице Максима Горького.

– Для защитников нарушителя: с неделю назад была свидетелем, как такой же торопыжка чуть не влетел во встречную машину, объезжая ДВА трамвая. К сожалению, на регистратор это не попало. Хотели бы вы себе такой «встречи»? –

добавляет автор.