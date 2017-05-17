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К концу недели в Туле заметно потеплеет

К концу недели в Туле заметно потеплеет

Но, несмотря на тепло, до следующего понедельника обещают дожди и облачную погоду.

Похоже, май все-таки намерен порадовать нас теплыми деньками: синоптики обещают, что к концу этой недели в Туле потеплеет до +23 градусов. Правда, тепло придет раньше, чем ясная погода – переменная облачность и дожди продержатся аж до понедельника.

Зато уже в пятницу, 19 мая, дневная температура составит +20 градусов, а в субботу и воскресенье достигнет +23 градусов. А вот ночная температура пока отстает – теплее всего будет в ночь на воскресенье: +10 градусов.

До конца недели сохранится несильный ветер северного и северно-восточного направления, атмосферное давление в пределах нормы.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:58 0
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