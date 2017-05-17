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В Туле пройдет открытое первенство Тулы и Тульской области по воркауту

В Туле пройдет открытое первенство Тулы и Тульской области по воркауту

К участию приглашаются граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 14 лет.

20 мая 2017 года в 12.00 на спортивной площадке  Центрального парка имени Белоусова пройдет открытое первенство Тулы и Тульской области по воркауту – ежегодные соревнования по уличным видам спорта.

В программе:

  • Состязание сильнейших спортсменов Тулы и области
  • Мастер-классы
  • Конкурсы для зрителей
  • Выступление танцевальных команд
  • Показательное выступление по силовому экстриму от Александра Кириллова, сильнейшего человека мира в сгибании металла

К участию приглашаются все желающие граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 14 лет. Заявки на участие принимаются до 20 мая 2017 года.

 

Организует это мероприятие Тульское региональное отделение ЛДПР совместно с молодежной организацией «Время Молодых».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:26 +2
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