В Туле пройдет открытое первенство Тулы и Тульской области по воркауту
К участию приглашаются граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 14 лет.
20 мая 2017 года в 12.00 на спортивной площадке Центрального парка имени Белоусова пройдет открытое первенство Тулы и Тульской области по воркауту – ежегодные соревнования по уличным видам спорта.
В программе:
- Состязание сильнейших спортсменов Тулы и области
- Мастер-классы
- Конкурсы для зрителей
- Выступление танцевальных команд
- Показательное выступление по силовому экстриму от Александра Кириллова, сильнейшего человека мира в сгибании металла
К участию приглашаются все желающие граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 14 лет. Заявки на участие принимаются до 20 мая 2017 года.
Организует это мероприятие Тульское региональное отделение ЛДПР совместно с молодежной организацией «Время Молодых».
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