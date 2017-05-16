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В центре Тулы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
Фото Юлии Аександровой и Дмитрия Федорова.

В центре Тулы произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Как сообщают очевидцы, в аварии пострадали инструктор из учебной машины «Шевроле» и водитель «Рено Логан».

Утром 16 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской в Туле столкнулись три автомобиля.

Как сообщают очевидцы, в аварии пострадали «Шевроле», «Рено Логан», «Чери» и маршрутный микроавтобус.

Водителю «Рено» на месте происшествия была оказана первая помощь. Находившегося в учебной машине "Шевроле" инструктора увезли на «скорой».

На данный момент, движение в центре чрезвычайно затруднено, водителям рекомендуют искать пути объезда.Движение трамваев перекрыто в обе стороны.

На месте происшествия работают представители УГИБДД, спасатели, скорая медицинская помощь. Подробности аварии устанавливаются.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:14 +1
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