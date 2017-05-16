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В Тульской области прожиточный минимум поднялся выше 9 тысяч рублей

В Тульской области прожиточный минимум поднялся выше 9 тысяч рублей

Правительство Тульской области установило величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года.

В соответствии с новыми распоряжениями правительства Тульской области, величина среднего прожиточного минимума на душу населения составила 9219 рублей.

Для трудоспособного населения этот показатель установлен в размере 9897 рублей, для пенсионеров – 7897 рублей, для детей – 9033 рублей.

В России по итогам 2016 года прожиточный минимум составил в среднем 9,7 тысяч рублей. Для трудоспособного населения — 10,4 тысяч рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей, для детей — 9,4 тысяч рублей.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:25 −1
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