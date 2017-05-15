В Ясногорск и Плавск привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В Свято-Покровском храме Ясногорска с 24 мая по 9 июня и в Свято-Сергиевском храме Плавска с 10 по 26 июня будет находиться ковчег с частицей мощей святителя.

В эти дни храмы будут открыты с 8.00 до 17.00. Ежедневно будет совершаться молебное пение с чтением акафиста святому.

Святитель Спиридон помогает в самых разных бедах и скорбях, в исцелении от болезней, при финансовых трудностях. Считается, что святитель помогает людям, имеющим материальные проблемы, поскольку хорошо знал, что такое бедность. К нему обращаются и за разрешением жилищных проблем и при других нуждах.