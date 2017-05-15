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Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом под Тулой увеличилось до 17 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом под Тулой увеличилось до 17 человек

Восемь человек были госпитализированы.

Количество пострадавших в аварии в ДТП в Венёвском районе возросло до 17 человек. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что восемь человек госпитализировали, девятерым оказали помощь на месте.

Напомним, 15 мая около 5.40 на 161-м км трассы М-4 «Дон» в районе деревни Матвеевка произошло крупное ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус «Сетра», направлявшийся из Кимовска в Москву, не выбрал безопасную скорость движения и совершил попутное столкновение с большегрузом «ДАФ». 

Ранее сообщалось о семерых пострадавших. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:55 0
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