новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 мая

Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

Плановые отключения электроэнергии продлятся с 9 до 16 часов по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 165, 159,
  • ул. Кутузова, 13, 3 к. 1, 4,
  • Хлебная пл., 7, 6-в, 6, 8 к. 8, к. 9, 15, 8, 5-а, 6-б, 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а,
  • ул. Пирогова, 15, 15-а, 20, 17 к. 5,
  • ул. М. Смирнова, 2-24 (чётн.), 1-33 (нечётн.),
  • ул. Колетвинова, 6, 6-а, 2,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36, 38,
  • ул. Болотникова, 1-в, 18,
  • ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26-38 (чётн.),
  • пер. Водный, 3, 8, 19, 31,
  • ул. Р. Люксембург, 8-б, 9,
  • ул. Будёного, 85-93 (нечётн.), 102, 104,
  • ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4,
  • ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.),
  • ул. Некрасова, 22,
  • ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
  • ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
  • ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
  • 6-й пр-д, 70,
  • 8-й пр-д, 73,
  • 4-й пр-д, 64,
  • ул. Первомайская, 3-а,
  • ул. М. Тореза, 10,
  • 27-й пр-д, 1-24,
  • 12-й пр-д, 45, 46, 47, 47-а, 57, 59, 48-53, 49-а-56-а,
  • 17-й пр-д, 21-65 (нечётн.), 22-62 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,
  • 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
  • 25-й пр-д, 44, 2-а, 1-15 (нечётн.),
  • ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 76-90 (чётн.),
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • ул. Шишкова, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
  • ул. Богучаровская, 6, 20, 21, 24, 32-а, 28, 38, 30-а,
  • ул. Малаховская, 24,
  • ул. Карпова, 101,
  • ул. Тесницкая, 7, 9,
  • 1-й Тесницкий пр-д, 5,
  • 2-й Тесницкий пр-д, 2, 8, 3, 5, 7,
  • ул. Фруктовая, 1-13-а,
  • 18-й пр-д, 23-53 (нечётн.),
  • п. Трудовой, 140-186,
  • ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),
  • ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 41,
  • ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 0
Другие статьи по темам
Событие
отключат светгде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минюст России создаёт единый реестр населения
Минюст России создаёт единый реестр населения
В Туле привели в порядок более ста мусорных контейнерных площадок
В Туле привели в порядок более ста мусорных контейнерных площадок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.