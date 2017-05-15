Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 мая
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
Плановые отключения электроэнергии продлятся с 9 до 16 часов по следующим адресам:
- ул. Кирова, 165, 159,
- ул. Кутузова, 13, 3 к. 1, 4,
- Хлебная пл., 7, 6-в, 6, 8 к. 8, к. 9, 15, 8, 5-а, 6-б, 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а,
- ул. Пирогова, 15, 15-а, 20, 17 к. 5,
- ул. М. Смирнова, 2-24 (чётн.), 1-33 (нечётн.),
- ул. Колетвинова, 6, 6-а, 2,
- ул. 2-я Хомутовка, 2,
- ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36, 38,
- ул. Болотникова, 1-в, 18,
- ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26-38 (чётн.),
- пер. Водный, 3, 8, 19, 31,
- ул. Р. Люксембург, 8-б, 9,
- ул. Будёного, 85-93 (нечётн.), 102, 104,
- ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4,
- ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.),
- ул. Некрасова, 22,
- ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
- ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
- 6-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 73,
- 4-й пр-д, 64,
- ул. Первомайская, 3-а,
- ул. М. Тореза, 10,
- 27-й пр-д, 1-24,
- 12-й пр-д, 45, 46, 47, 47-а, 57, 59, 48-53, 49-а-56-а,
- 17-й пр-д, 21-65 (нечётн.), 22-62 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,
- 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 44, 2-а, 1-15 (нечётн.),
- ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 76-90 (чётн.),
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- ул. Шишкова, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
- ул. Богучаровская, 6, 20, 21, 24, 32-а, 28, 38, 30-а,
- ул. Малаховская, 24,
- ул. Карпова, 101,
- ул. Тесницкая, 7, 9,
- 1-й Тесницкий пр-д, 5,
- 2-й Тесницкий пр-д, 2, 8, 3, 5, 7,
- ул. Фруктовая, 1-13-а,
- 18-й пр-д, 23-53 (нечётн.),
- п. Трудовой, 140-186,
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 41,
- ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84.
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