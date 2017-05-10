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Для туляков пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Для туляков пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

С 10 по 19 мая будет работать прямая линия по вопросам профилактики ВИЧ, а 19 и 27 мая можно будет бесплатно пройти экспресс-тест на инфекцию.

Во второй декаде мая 2017 года в России пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». И в рамках этой акции с 10 по 19 мая 2017 года с 9.00 до 17.00 в ГУЗ «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» для населения будет  работать прямая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

Список специалистов и номера телефонов:

ФИО

Должность

Телефон

Ломовцева Елена Валентиновна

заместитель главного врача

по поликлинике

(4872) 47-42-53

Грачева Оксана Викторовна

И.о. заведующего отделом профилактики и

клинической эпидемиологии

(4872) 39-34-74

Сазонова Татьяна Владимировна

заведующий

организационно-методическим

отделом

(4872) 39-42-62

Телефон доверия:

+7 (950) 908-83-19

А 19 мая с 17.00 до 19.00 в ТРЦ «РИО» будут анонимно и бесплатно консультировать и проводить экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию.

Также подобная выездная акция пройдет 27 мая с 12.00 до 14.00 в Центральном парке имени П. П. Белоусова.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:36 0
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всероссийская акция Стоп ВИЧ СПИД

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