Для туляков пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
С 10 по 19 мая будет работать прямая линия по вопросам профилактики ВИЧ, а 19 и 27 мая можно будет бесплатно пройти экспресс-тест на инфекцию.
Во второй декаде мая 2017 года в России пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». И в рамках этой акции с 10 по 19 мая 2017 года с 9.00 до 17.00 в ГУЗ «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» для населения будет работать прямая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Список специалистов и номера телефонов:
|
ФИО
|
Должность
|
Телефон
|
Ломовцева Елена Валентиновна
|
заместитель главного врача
по поликлинике
|
(4872) 47-42-53
|
Грачева Оксана Викторовна
|
И.о. заведующего отделом профилактики и
клинической эпидемиологии
|
(4872) 39-34-74
|
Сазонова Татьяна Владимировна
|
заведующий
организационно-методическим
отделом
|
(4872) 39-42-62
|
Телефон доверия:
|
+7 (950) 908-83-19
А 19 мая с 17.00 до 19.00 в ТРЦ «РИО» будут анонимно и бесплатно консультировать и проводить экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию.
Также подобная выездная акция пройдет 27 мая с 12.00 до 14.00 в Центральном парке имени П. П. Белоусова.