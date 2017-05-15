Мальчик, которого искали в Тульской области, найден мертвым в выгребной яме

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, в Тербунском районе обнаружено тело 4-летнего мальчика, пропавшего 7 мая. Спустя неделю, 14 мая, его тело обнаружено в канализационной яме во дворе дома, где он проживал.

Для установления причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствию предстоит выяснить, каким образом ребенок оказался в яме.

Как сообщалось ранее, 4-летний мальчик из многодетной семьи пропал, пока его родственники были заняты. Мальчик играл напротив дома со старшим братом, но в какой-то момент пропал из поля зрения. После самостоятельных поисков родители обратились в полицию.

В поисках были задействованы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» из Липецкой, Тульской и других областей.

Были организованы масштабные поисковые мероприятия с участием полицейских, водолазов и волонтеров. Следствием отрабатывались несколько версий исчезновения мальчика. Скорее всего, имел место несчастный случай.