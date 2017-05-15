Туляки жалуются на засилье крыс

Фото из архива Myslo.

Жители дома №21 по улице Кирова рассказали, что в подвале их дома живут полчища крыс, а управляющая компания ничего с этим не делает.

В редакцию портала Myslo написала тулячка Светлана, жительница дома №21 по улице Кирова. Светлана пожаловалась, что в подвале их дома и рядом с ним живет очень много крыс — и длится это уже не меньше двух лет.

«То, что творится на видео, — это та реальность, в которой нам приходится жить. И это в XXI веке! Дом в пяти минутах езды от центра города заполонили крысы. Я звонила в УК, но мне заявили, что дератизацию планово проводят и не их вина, что это не помогает», — рассказала женщина.

По ее словам, управляющая компания (УК «Тульское ОЖКХ») ссылается на то, что дом расположен рядом с рынком, извечным рассадником крыс, а также на то, что крысы постепенно адаптируются к отраве.

Вопрос, как быть жильцам, вынужденным терпеть это неприятное и, главное, — опасное соседство (ведь крысы разносят немало заразных для человека заболеваний), остается открытым.