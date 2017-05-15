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За выходные в Тульской области 48 водителей попались пьяными за рулем

За выходные в Тульской области 48 водителей попались пьяными за рулем

Их поймали сотрудники ГИБДД.

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 48 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 26 человек отказались «подышать в трубочку». На всех нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и просит не подвергать здоровье и жизни окружающих опасности.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, а также не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде. Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий!

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по Туле: 32−45−00, 32−45−02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 0
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