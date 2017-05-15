Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле трамвайные пути оборудуют искусственными препятствиями
Они ограничат доступ стороннему транспорту для движения по трамвайным путям.
Искусственные препятствия оборудованы на трамвайных путях, проходящих по улицам Болдина и Щегловская Засека.
Они ограничивают доступ стороннему транспорту для движения по трамвайным путям, что зачастую приводит к срыву расписания движения трамваев и попаданию посторонних предметов на трамвайные пути.
Работы по монтажу подобных искусственных препятствий будут продолжены. Конструкции на трамвайных путях также будут установлены на улице Станиславского и проспекте Ленина.
Работы выполняют специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова.
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