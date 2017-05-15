В Туле трамвайные пути оборудуют искусственными препятствиями

Фото Дмитрия Дзюбина.

Они ограничат доступ стороннему транспорту для движения по трамвайным путям.

Искусственные препятствия оборудованы на трамвайных путях, проходящих по улицам Болдина и Щегловская Засека.

Они ограничивают доступ стороннему транспорту для движения по трамвайным путям, что зачастую приводит к срыву расписания движения трамваев и попаданию посторонних предметов на трамвайные пути.

Работы по монтажу подобных искусственных препятствий будут продолжены. Конструкции на трамвайных путях также будут установлены на улице Станиславского и проспекте Ленина.

Работы выполняют специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова.