Тульские школьники выступили на чемпионате по чтению вслух

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

14 мая на территории тульского Кремля прошел финал Европейской части России чемпионата по чтению вслух «Страница 17».



Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников состоялся уже в четвертый раз. В Туле он прошел в рамках фестиваля «ЛитераТула». Целью чемпионата является популяризация чтения, расширение кругозора и повышение общего уровня культуры школьников. В 2016—2017 учебном году «Страница 17» проходит более чем в 20 городах и субъектах РФ.

В финале чемпионата Европейской части России приняли участие победители региональных туров из Архангельска, Иваново, Ярославля, Таганрога, Краснодара, Нижнего Новгорода, Электростали, Новокуйбышевска и Тулы. Возраст участников — от 14 до 18 лет. В составе тульской команды выступили 10 ребят.

Согласно условиям конкурса участники в течение одной минуты читали незнакомые им тексты.

Для прочтения были предложены русская классическая литература, зарубежная литература, стихи русских поэтов. Жюри оценивало выступления по двум параметрам: техника и артистизм выступления участника.



Победитель финала Европейской части России отправится в Москву на всероссийский финал. Победитель чемпионата получит приз 300 тысяч рублей.