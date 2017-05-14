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В Тульской области ожидается потепление

В Тульской области ожидается потепление

Во вторник и среду синоптики обещают небольшой дождь.

На следующей неделе в Тульской области, наконец-то, потеплеет. По крайней мере так обещают синоптики. Правда, по ночам по-прежнему будет холодно.

В понедельник воздух днем прогреется до 16 градусов тепла, ночью будет 1 градус выше нуля. Осадков не ожидается. Во вторник и среду дневная температура составит 16 и 15 градусов соответственно, ночью — 1 и 4 градуса. В эти дни, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой дождь.

В конце недели будет солнечная погода, без осадков. В четверг днем температура воздуха составит +17 градусов, в пятницу — +19, в субботу — +21.

вчера, в 20:20 +5
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