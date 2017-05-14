В Тульской области за две недели пожарные спасли 40 человек

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожарах погибло четыре человека, еще пять пострадали.

С 1 мая на территории Тульской области произошло 57 пожаров. Сотрудники пожарно-спасательной службы спасли 40 человек. На пожарах погибло четыре человека, еще пять пострадали.

Несмотря на проведение сотрудниками Главного управления ежедневной профилактической работы среди населения, основная доля пожаров приходится на жилой сектор.

В связи с понижением температуры окружающей среды и заморозками на территории региона причинами возникновения пожаров, как правило, являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, теплогенерирующих устройств. Именно на таких пожарах гибнут люди.

ГУ МЧС России по тульской области

В целях недопущения возникновения пожаров необходимо помнить и выполнять основные требования пожарной безопасности:

выключать электроприборы, уходя из дома;

быть аккуратными при использовании электрообогревателей. Одежда, шторы и другие легковоспламеняемые вещи должны находиться не ближе метра от электрообогревателя;

при появлении неисправности или неполадки электроприбора необходимо отключить его и вызвать специалиста (электрика);

при использовании в помещениях временной электропроводки или удлинителей не допускать защемление их дверью, прокладку под коврами и другими покрытиями. Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе электроприбор может перегреться и стать причиной пожара.

Не допускается:

использование электроприборов при повреждении или износе шнура питания или вилки;

использование приборов, которые перегреваются, искрят или дымят;

сушка вещей на обогревателях;

включение в одну сетевую розетку нескольких мощных электроприборов;

загораживание вентиляционных отверстий электроприборов.

Запомните!

Если произошло возгорание электроприбора, ни в коем случае не заливайте огонь водой, не отключив прибор.

Вызов по телефону 01 или 112 должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Надо назвать свое имя и дать свой номер телефона для получения дальнейших указаний.

Для обеспечения собственной пожарной безопасности купите огнетушитель и изучите инструкцию по применению!