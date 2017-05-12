В Туле стартовал фестиваль «ЛитераТула»

Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль «ЛитераТула» стартовал в Туле. Местом его проведения традиционно стал кремль, но в отличие от прошлого года он проходит не под открытым небом, а в атриуме.

Продлится мероприятие до 14 мая.

Для гостей фестиваля уже сегодня развернулась большая книжная ярмарка, на которой представлена продукция более двадцати издательств детской литературы и комиксов. Также есть уникальная возможность пообщаться с писателями и иллюстраторами, а также посетить публичные лекции, мастер-классы, выставка книжной графики, спектакли, квесты и многое другое.

Вход на фестиваль абсолютно бесплатный.

Территория фестиваля поделена на несколько зон:

Детская Площадка

Зона свободного чтения и творчества для детей и их родителей. Вы можете вместе с ребёнком почитать книгу, устроившись в мягком пуфике, нарисовать свою иллюстрацию, опубликовать фотографии с фестиваля в своих социальных сетях или просто отдохнуть и расслабиться. Наши волонтёры помогут найти каждому занятие по душе.

Книжный клуб

Площадка для взрослых, интересующихся современной детской литературой. Место для открытых дискуссий с гостями фестиваля, презентаций и лекций. Здесь проходят все тематические круглые столы и обсуждения.

Комикс-клуб

Здесь на время фестиваля объединятся лучшие представители современного российского мира комиксов. Издатели, сценаристы и художники проведут лекции и мастер-классы, поговорят на самые острые темы и поболтают с гостями

Творческая мастерская

Площадка для детей. Здесь проходят все самые невероятные мастер-классы, творческие эксперименты, интерактивные чтения. Здесь мы читаем и творчески интерпретируем прочитанное.

Литературная веранда

При хорошей погоде устраиваемся на свежем воздухе. Место встречи с Создателями Книг. Писатели и иллюстраторы рассказывают о себе, своих произведениях и взглядах на жизнь (если вы их об этом спросите). Дети и их родители участвуют в обсуждении на равных. Хотя детским вопросам и мнению мы отдаём приоритет)