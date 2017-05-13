Сотрудники Росгвардии приняли участие в субботнике
Личный состав убрался и посадил деревья в одном из дворов Пролетарского района.
По просьбе администрации города личный состав Росгвардии по Тульской области провел работы по благоустройству одного из дворов жилого дома в Пролетарском районе.
Росгвардейцы произвели уборку территории, подмели дорожки, очистили зеленые зоны от мусора и листвы. В результате экологической акции во дворе дома сотрудниками было высажено 40 кустарников и 5 лип. Администрация Тулы и жители дома поблагодарили личный состав за вклад в благоустройство города.
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