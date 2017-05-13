В Ефремовском районе поймали похитителя кирпичей

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявление обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что с 20 апреля по 12 мая 2017 года неизвестные украли у него 4 000 кирпичей. Злоумышленники разобрали стену полуразрушенной фермы в деревне Кукуй.

Сотрудники полиции установили, что к хищению может быть причастен 28-летний нигде не работающий житель деревни Заречье. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенные кирпичи изъяты и возвращены законному владельцу.