В Ефремовском районе поймали похитителя кирпичей
Мужчина почти месяц разбирал стену полуразрушенной фермы в деревне Кукуй.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявление обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что с 20 апреля по 12 мая 2017 года неизвестные украли у него 4 000 кирпичей. Злоумышленники разобрали стену полуразрушенной фермы в деревне Кукуй.
Сотрудники полиции установили, что к хищению может быть причастен 28-летний нигде не работающий житель деревни Заречье. От мужчины получены признательные показания.
В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенные кирпичи изъяты и возвращены законному владельцу.
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