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В Ефремовском районе поймали похитителя кирпичей

В Ефремовском районе поймали похитителя кирпичей

Мужчина почти месяц разбирал стену полуразрушенной фермы в деревне Кукуй.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявление обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что с 20 апреля по 12 мая 2017 года неизвестные украли у него 4 000 кирпичей. Злоумышленники разобрали стену полуразрушенной фермы в деревне Кукуй. 

Сотрудники полиции установили, что к хищению может быть причастен 28-летний нигде не работающий житель деревни Заречье. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенные кирпичи изъяты и возвращены законному владельцу. 

сегодня, в 17:30 +1
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Место
Ефремовский райондеревня Кукуй
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