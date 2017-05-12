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На фестивале «Литератула» презентовали детскую книгу «Тула. Стальная душа, пряничное сердце»
фото Юлии Александровой.

На фестивале «Литератула» презентовали детскую книгу «Тула. Стальная душа, пряничное сердце»

Работа над книгой продолжалась почти два года.

Сегодня в Тульском кремле состоялась презентация детской книги «Тула. Стальная душа, пряничное сердце». В рамках пресс-конференции автор книги Хельга Патаки и художник-иллюстратор Татьяна Гамзина-Бахтай.

Книга небольшая, рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тем не менее, несмотря на скромный формат в 24 листа, работа над ней продолжалась почти два года.

- Тула очень самобытный город, у меня дома много книг о ней. Когда мне предложили написать о Туле, я сразу же согласилась, это было в радость. Самым сложным было уложиться в 18 тысяч знаков. Ограничение связано как раз с форматом – книга детская, а значит длинные тексты исключены, — рассказала Хельга Патаки.

Хельга добавила, что прежде чем книга ушла в печать, доступность текста была «апробирована» на целевой аудитории: она предлагала прочитать его детям и если им что-то было непонятно, то редактировала, чтобы сделать книгу доступным и простым. 

В книге «Тула. Стальная душа, пряничное сердце» рассказывается о тульских мастерах-оружейниках, кремле, прилегающих улицах, Засечной черте и о многом другом.

Автор отметила, что, возможно, это первая, но не последняя книга о тульском крае. 

Что касается иллюстраций, то Татьяна Гамзина-Бахтай специально приезжала в Тулу для того, чтобы передать местный колорит в книге. 

Первый тираж книги «Тула. Стальная душа, пряничное сердце» – 10 тысяч экземпляров. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:49 0
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