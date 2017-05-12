На фестивале «Литератула» презентовали детскую книгу «Тула. Стальная душа, пряничное сердце»

фото Юлии Александровой.

Работа над книгой продолжалась почти два года.

Сегодня в Тульском кремле состоялась презентация детской книги «Тула. Стальная душа, пряничное сердце». В рамках пресс-конференции автор книги Хельга Патаки и художник-иллюстратор Татьяна Гамзина-Бахтай.

Книга небольшая, рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тем не менее, несмотря на скромный формат в 24 листа, работа над ней продолжалась почти два года.

- Тула очень самобытный город, у меня дома много книг о ней. Когда мне предложили написать о Туле, я сразу же согласилась, это было в радость. Самым сложным было уложиться в 18 тысяч знаков. Ограничение связано как раз с форматом – книга детская, а значит длинные тексты исключены, — рассказала Хельга Патаки.

Хельга добавила, что прежде чем книга ушла в печать, доступность текста была «апробирована» на целевой аудитории: она предлагала прочитать его детям и если им что-то было непонятно, то редактировала, чтобы сделать книгу доступным и простым.

В книге «Тула. Стальная душа, пряничное сердце» рассказывается о тульских мастерах-оружейниках, кремле, прилегающих улицах, Засечной черте и о многом другом.

Автор отметила, что, возможно, это первая, но не последняя книга о тульском крае.

Что касается иллюстраций, то Татьяна Гамзина-Бахтай специально приезжала в Тулу для того, чтобы передать местный колорит в книге.

Первый тираж книги «Тула. Стальная душа, пряничное сердце» – 10 тысяч экземпляров.