новости
новости
Регистрация
В тульской колонии изготовили диораму с последним боем летчика Бориса Сафонова
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН.

В тульской колонии изготовили диораму с последним боем летчика Бориса Сафонова

В музее Боевой Славы в исправительной колонии №4 появилась диорама последнего боя дважды героя Советского Союза летчика Бориса Феоктистовича Сафонова.

При поддержке заместителя начальника Сергея Макаркина и начальника отдела воспитательной работы с осужденными Алексея Никитина в исправительной колонии №4 был организован музей Боевой Славы в память о воинах-освободителях.

Коллекция музея регулярно пополняется экспонатами, мастерски изготовленными руками осужденных из кружка «Художественной самодеятельности» и «Прикладного творчества».

Одной из последних работ стала диорама, посвященная 72-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Диорама изображает последний бой дважды героя Советского Союза летчика Бориса Феоктистовича Сафонова.

Самый молодой дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов в годы Великой Отечественной войны совершил 224 боевых вылетов, в его честь названы улицы, взлетная полоса на авианосце «Адмирал Кузнецов» и летное училище.

Конструкция диорамы выполнена полукругом из строительных материалов: профильной трубы, гипсокартона и алюминиевых  профилей, покрытых силиконовой штукатуркой. На гипсокартоне наклеен фотопринт, который изображает трагические события 30 мая 1942 года, когда трое летчиков - североморцев во главе с Сафоновым на английских P-40 «Киттихаук», обнаружив на подходе к конвою шесть вражеских бомбардировщиков, стремительно их атаковали.

Сафонов сбил двоих, повредил третьего, но и сам погиб в этом бою. На его самолете заглох двигатель, и он рухнул в море.

В театре боевых действий представлены пять кораблей, на лесках подвешены сборные модели самолетов, участвовавших в том бою. Работая над своим творением, мастера ИК-4 старались учитывать все нюансы и максимально детализировать всю картину. Реалистичности экспонату придают эффектные взрывы в воде в виде огней из светодиодов.

В работу авторы вложили свои эмоции и чувство гордости за Отечество и его героев. Экспонат займет достойное место в музее Боевой Славы в память о войнах-освободителях.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:25 +1
Другие статьи по темам
Люди
Борис Сафонов
Место
Тульская областьисправительная колония
Прочее
диорамапоследний бой

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Myslo и «Ростелеком» объявляют конкурс «Народный журналист»
Myslo и «Ростелеком» объявляют конкурс «Народный журналист»
Горячую воду в Заречье отключат позже из-за похолодания
Горячую воду в Заречье отключат позже из-за похолодания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.