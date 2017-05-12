В тульской колонии изготовили диораму с последним боем летчика Бориса Сафонова

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН.

При поддержке заместителя начальника Сергея Макаркина и начальника отдела воспитательной работы с осужденными Алексея Никитина в исправительной колонии №4 был организован музей Боевой Славы в память о воинах-освободителях.

Коллекция музея регулярно пополняется экспонатами, мастерски изготовленными руками осужденных из кружка «Художественной самодеятельности» и «Прикладного творчества».

Одной из последних работ стала диорама, посвященная 72-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Диорама изображает последний бой дважды героя Советского Союза летчика Бориса Феоктистовича Сафонова.

Самый молодой дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов в годы Великой Отечественной войны совершил 224 боевых вылетов, в его честь названы улицы, взлетная полоса на авианосце «Адмирал Кузнецов» и летное училище.

Конструкция диорамы выполнена полукругом из строительных материалов: профильной трубы, гипсокартона и алюминиевых профилей, покрытых силиконовой штукатуркой. На гипсокартоне наклеен фотопринт, который изображает трагические события 30 мая 1942 года, когда трое летчиков - североморцев во главе с Сафоновым на английских P-40 «Киттихаук», обнаружив на подходе к конвою шесть вражеских бомбардировщиков, стремительно их атаковали.

Сафонов сбил двоих, повредил третьего, но и сам погиб в этом бою. На его самолете заглох двигатель, и он рухнул в море.

В театре боевых действий представлены пять кораблей, на лесках подвешены сборные модели самолетов, участвовавших в том бою. Работая над своим творением, мастера ИК-4 старались учитывать все нюансы и максимально детализировать всю картину. Реалистичности экспонату придают эффектные взрывы в воде в виде огней из светодиодов.

В работу авторы вложили свои эмоции и чувство гордости за Отечество и его героев. Экспонат займет достойное место в музее Боевой Славы в память о войнах-освободителях.