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12 мая в Туле ограничили движение и стоянку транспорта

12 мая в Туле ограничили движение и стоянку транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

12 мая в Туле проходит легкоатлетический пробег. Поэтому от стадиона «Металлург» до МУК «Центр культуры и досуга» остановка и стоянка транспорта запрещены с 08.00 до 12.30.

Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 11.30 до 12.30 в Театральном переулке на участке от улицы Кутузова, 229 (стадион «Металлург») до улицы Металлургов, и по улице Металлургов на участке от Театрального переулка до улицы Чаплыгина.

Изменится сегодня и схема движения автобусов по маршрутам № 4, 24, 28, 28А:

Наименование маршрута

Схема движения

24

ул. М. Гончары - ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Чаплыгина – ул. Приупская - ул. Д-ра Гумилевской - ул. Новотульская

28

пос. Косая Гора –

ПАО "Тулачермет"

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул.Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина – ул. Приупская - ул. Д-ра Гумилевской - ул. Новотульская

28-А

пос. Косая Гора –

ст-н "Металлург"

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова

4

пос. Михалково –

ПАО "Тулачермет"

ул. Колхозная - 1-й Лихвинский пр. - Китаевский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Чаплыгина - ул. Приупская - ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) - ул. Новотульская

 

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:22 +2
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ограничение движения транспорта

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