12 мая в Туле ограничили движение и стоянку транспорта
Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
12 мая в Туле проходит легкоатлетический пробег. Поэтому от стадиона «Металлург» до МУК «Центр культуры и досуга» остановка и стоянка транспорта запрещены с 08.00 до 12.30.
Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 11.30 до 12.30 в Театральном переулке на участке от улицы Кутузова, 229 (стадион «Металлург») до улицы Металлургов, и по улице Металлургов на участке от Театрального переулка до улицы Чаплыгина.
Изменится сегодня и схема движения автобусов по маршрутам № 4, 24, 28, 28А:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
24
|
ул. М. Гончары - ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Чаплыгина – ул. Приупская - ул. Д-ра Гумилевской - ул. Новотульская
|
28
|
пос. Косая Гора –
ПАО "Тулачермет"
|
ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул.Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина – ул. Приупская - ул. Д-ра Гумилевской - ул. Новотульская
|
28-А
|
пос. Косая Гора –
ст-н "Металлург"
|
ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова
|
4
|
пос. Михалково –
ПАО "Тулачермет"
|
ул. Колхозная - 1-й Лихвинский пр. - Китаевский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Чаплыгина - ул. Приупская - ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) - ул. Новотульская