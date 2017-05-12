12 мая в Туле ограничили движение и стоянку транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

12 мая в Туле проходит легкоатлетический пробег. Поэтому от стадиона «Металлург» до МУК «Центр культуры и досуга» остановка и стоянка транспорта запрещены с 08.00 до 12.30.

Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 11.30 до 12.30 в Театральном переулке на участке от улицы Кутузова, 229 (стадион «Металлург») до улицы Металлургов, и по улице Металлургов на участке от Театрального переулка до улицы Чаплыгина.

Изменится сегодня и схема движения автобусов по маршрутам № 4, 24, 28, 28А: