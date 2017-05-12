Суд приостановил работу дневного стационара в Донском
По результатам проверки специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения.
Специалисты Роспотребнадзора проверили «Донскую городскую больницу №1». По итогам проверки выявили множество нарушений:
- в стационаре (мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, 34-б) осуществляется медицинская деятельность без обязательного специального разрешения,
- в столовой нарушены правила обработки яиц и отбора суточных проб; в буфетах отсутствует резервное горячее водоснабжение; на пищеблоке в цехе по приготовлению холодных блюд и на участке порционирования блюд не установлены бактерицидные лампы; недостаточно холодильного оборудования для хранения пищевых продуктов,
- нарушены правила обращения с медицинскими отходами,
- не соблюдаются правила проведения генеральных уборок в режимных кабинетах, правила обращения со стерильным материалом, со стерильным инструментарием,
- не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений,
- выявлены нарушения в иммунизации детского и взрослого населения, ведении медицинской прививочной документации.
По результатам проверки возбуждено 18 дел об административном правонарушении.
Донской городской суд вынесено решение о приостановлении деятельности дневного стационара на 90 суток.
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