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Суд приостановил работу дневного стационара в Донском

Суд приостановил работу дневного стационара в Донском

По результатам проверки специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения.

Специалисты Роспотребнадзора проверили «Донскую городскую больницу №1». По итогам проверки выявили множество нарушений:

  • в стационаре (мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, 34-б) осуществляется медицинская деятельность без обязательного специального разрешения,
  • в столовой нарушены правила обработки яиц и отбора суточных проб; в буфетах отсутствует резервное горячее водоснабжение; на пищеблоке в цехе по приготовлению холодных блюд и на участке порционирования блюд не установлены бактерицидные лампы; недостаточно холодильного оборудования для хранения пищевых продуктов,
  • нарушены правила обращения с медицинскими отходами,
  • не соблюдаются правила проведения генеральных уборок в режимных кабинетах, правила обращения со стерильным материалом, со стерильным инструментарием,
  • не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений,
  • выявлены нарушения в иммунизации детского и взрослого населения, ведении медицинской прививочной документации.

По результатам проверки возбуждено 18 дел об административном правонарушении.

Донской городской суд вынесено решение о приостановлении деятельности дневного стационара на 90 суток.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 0
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