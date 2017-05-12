Чего ждут от нового министра здравоохранения Тульской области?

Андрей Третьяков был назначен на должность министра здравоохранения области сегодня, 12 мая 2017 года.

В ходе рабочей встречи губернатор обратил внимание на повышение качества управления в отрасли:

Алексей Дюмин – Нужны эффективные управленческие решения, которые быстро проходят по всей отраслевой вертикали и воплощаются в реальные дела. Вся система здравоохранения должна работать, как слаженный механизм.

Также глава региона подчеркнул важность выстраивания обратной связи:

– Посещайте районы, встречайтесь с людьми. Руководство отрасли должно слышать мнение профессионалов — не только главврачей, но и всех членов медицинского сообщества. И, прежде всего, мнение жителей — тех, чье здоровье находится под охраной медиков.

Алексей Дюмин назвал основные задачи, стоящие перед областным здравоохранением. По его словам, особого внимания требует первичное звено:

«необходимо избавить пациентов от лишних очередей и хождений по кабинетам».

Необходимо улучшать само отношение к людям: «В поликлиниках и больницах — не место грубости и безразличию».

Алексей Дюмин поручил новому руководителю минздрава держать на особом контроле строительство фельдшерских пунктов в районах области. А также — активно внедрять современные скрининговые программы раннего выявления заболеваний.

Еще одна серьёзная задача — совершенствование системы маршрутизации: «не должно быть „перевалочных пунктов“, не способных оказать необходимую помощь».

«От медицины люди сегодня ждут быстрых, заметных перемен к лучшему», – сказал Дюмин.

Третьяков сообщил, что уже успел изучить ситуацию в областной медицине и выработать ряд предложений по улучшению ситуации.

В частности, он планирует активно внедрять в регионе проекты «Бережливая поликлиника» и «Открытая регистратура» (они уже успешно действуют в ряде регионов). Обещал уделить внимание корректировке маршрутизации, раннему выявлению заболеваний.

Андрей Третьяков заявил, что дополнительные усилия будут направлены на привлечение квалифицированных кадров, налаживание системы повышения профессиональной компетенции врачей.

– Все поставленные задачи ясны. Будем выполнять, — сказал Андрей Третьяков. — Будем делать все для того, чтобы жалоб от пациентов становилось меньше, а благодарных отзывов — больше.

Досье

Андрей Александрович Третьяков родился в 1967 году.

Общий стаж работы в медицине — более 30 лет.

Прошел путь от фельдшера скорой помощи до руководителя крупных медучреждений (ФГУП «Санаторий Минеральные воды», столичные поликлиники).

Кандидат медицинских наук.

Женат, отец трех сыновей.