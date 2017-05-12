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В Узловой осудили наркодилера
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

В Узловой осудили наркодилера

Он сбывал наркотики по указаниям заключенных.

Сотрудники УФСБ России по Тульской области пресекли канал поставок наркотиков и психотропных веществ на территорию региона.

Установлено, что Макарычев Д.Н. совместно с двумя неоднократно судимыми, в том числе за незаконный оборот наркотиков, гражданами, отбывающими наказание в одной из исправительных колоний, поставлял и сбывал в Узловой героин.

Получая указания по телефону и смс от осужденных, Макарычев доставил из Москвы около 150 граммов героина, расфасовал его в «закладки» и намеревался разместить в тайники для последующего сбыта.

При этом потребители наркотиков должны были оплачивать через виртуальный QIWI Кошелек, принадлежащий одному из осужденных.

В ходе проведения оперативных мероприятий Макарычев был задержан сотрудниками УФСБ России. Находившиеся при нем «закладки» с героином изъяты, а в его квартире по месту жительства была найдена вся партия доставленных из Москвы наркотиков.

21 апреля Узловским городским судом Макарычев признан виновным в преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4,5 года в колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела в отношении ранее осужденных подельников продолжается.

Уголовное дело в отношении Макарычева расследовано следственным отделением УФСБ России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 +3
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