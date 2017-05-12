«Арсенал» оштрафован на 60 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

Фото из архива Myslo.

11 мая состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По итогам собрания «Арсенал» оштрафован на 60 тысяч рублей. В матче с «Ростовом» тульские болельщики использовали пиротехнику (штраф 10 тысяч) и скандировали оскорбительные выражения (штраф 50 тысяч рублей).

Сегодня, 12 мая, в 19.30 «Арсенал» сыграет в Москве со столичным ЦСКА. Текстовую трансляцию матча читайте на Myslo!