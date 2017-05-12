Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Киреевском районе при пожаре мужчина получил ожоги
В результате происшествия дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля.
11 мая в Киреевском районе произошел пожар. О возгорании жилого дома в селе Новоселебное в 17.25 сообщили в «Единую службу спасения-112».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета приехали на место происшествия через три минуты. В 17.38 огонь удалось потушить.
На пожаре пострадал хозяин дома. 64-летний мужчина получил ожоги. В результате происшествия дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля.
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