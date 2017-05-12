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В Киреевском районе при пожаре мужчина получил ожоги
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Киреевском районе при пожаре мужчина получил ожоги

В результате происшествия дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля.

11 мая в Киреевском районе произошел пожар. О возгорании жилого дома в селе Новоселебное в 17.25 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета приехали на место происшествия через три минуты. В 17.38 огонь удалось потушить.

На пожаре пострадал хозяин дома. 64-летний мужчина получил ожоги. В результате происшествия дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:27 0
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