Где в Туле отключат свет 12 мая
Плановые отключения электроэнергии пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» информируют туляков о проведении плановых работ. Изменить свои планы придётся жителям следующих улиц:
- п. Лихвинка,
- ул. Шухова, 6-б, 10-а,
- ул. Р. Зорге, 1-14,
- ул. Крупской, 1-25,
- ул. Маяковского, 1-28,
- ул. Короткая, 1-7,
- ул. Кольцова, 1-31,
- п. Горелки: ул. Фестивальная, 50-110-а (чётн.), 112, 112-а, 81-107 (нечётн.), 113, 120,
- пер. Грачевский, 1-18,
- ул. Нагорная, 1-10,
- ул. 9 Мая, 8, 10, 6,
- ул. Болдина, 149/ул. Смидовича, 10,
- 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
- 12-й пр-д, 61,
- 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
- 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
- ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
- ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
- Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
- ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
- ул. Н. Краснослободская, 10-а-26 (чётн.), 25, 27,
- п. Трудовой, 140-186,
- п. Трудовой, 31-30, 47, 53-55, 67, 69, 70-79.
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