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Анастасия Дементьева: «Стоимость платной парковки в Туле не превысит 40 рублей за час»

Анастасия Дементьева: «Стоимость платной парковки в Туле не превысит 40 рублей за час»

Цена за час стоянки легкового авто в зоне платного парковочного пространства не будет отличаться от принятой на заседании штаба по развитию Тулы.

Стоимость платной парковки в центре Тулы не будет превышать 40 рублей за час. Об этом Myslo сообщила депутат городской Думы Анастасия Дементьева.

– Ставка в 45,39 руб., которая указана в проекте решения, – это максимальная стоимость. Окончательную же цену будет устанавливать администрация Тулы отдельным постановлением, – пояснила она.

По ее словам, цена за час стоянки легкового авто в зоне платного парковочного пространства не будет отличаться от решения, принятого на заседании штаба по развитию Тулы, то есть не выше 40 рублей. 

Анастасия Дементьева

Анастасия Дементьева

Анастасия Дементьева, депутат Тульской городской Думы:

– Тульская городская Дума утверждает минимальный (базовый) и максимальный порог стоимости, а в компетенции администрации города уже установить ту цену, которую они считают обоснованной. В данном случае это уже обсуждалось на заседании штаба и решено, что стоимость парковки будет равна 40 руб. за час для легковых авто.

Напомним, в новой редакции документа, регламентирующего организацию платных парковок в Туле, который будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний городской Думы, предлагается исключить из перечня «бесплатников» инвалидов боевых действий – им будет предоставлена льгота в размере 50% при покупке абонемента.

Вместе с ними на эту же льготу могут рассчитывать ветераны боевых действий и один из членов многодетной семьи – родители, а также отчим, мачеха либо усыновители.

Льгота предоставляется на одно принадлежащее данным лицам транспортное средство, говорится в проекте решения.

Кроме этого в документе пункт 6.3 дополняется абзацем: инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида и иные лица, перевозящие инвалидов I и II групп или детей-инвалидов, имеющие парковочное разрешение, обязаны ставить машину на обозначенное соответствующими знаками место. В противном случае им придется оплачивать парковку наравне с рядовыми туляками.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:34 −1
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