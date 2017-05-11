Анастасия Дементьева: «Стоимость платной парковки в Туле не превысит 40 рублей за час»

Цена за час стоянки легкового авто в зоне платного парковочного пространства не будет отличаться от принятой на заседании штаба по развитию Тулы.

Стоимость платной парковки в центре Тулы не будет превышать 40 рублей за час. Об этом Myslo сообщила депутат городской Думы Анастасия Дементьева.

– Ставка в 45,39 руб., которая указана в проекте решения, – это максимальная стоимость. Окончательную же цену будет устанавливать администрация Тулы отдельным постановлением, – пояснила она.

По ее словам, цена за час стоянки легкового авто в зоне платного парковочного пространства не будет отличаться от решения, принятого на заседании штаба по развитию Тулы, то есть не выше 40 рублей.

Анастасия Дементьева Анастасия Дементьева, депутат Тульской городской Думы: – Тульская городская Дума утверждает минимальный (базовый) и максимальный порог стоимости, а в компетенции администрации города уже установить ту цену, которую они считают обоснованной. В данном случае это уже обсуждалось на заседании штаба и решено, что стоимость парковки будет равна 40 руб. за час для легковых авто.

Напомним, в новой редакции документа, регламентирующего организацию платных парковок в Туле, который будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний городской Думы, предлагается исключить из перечня «бесплатников» инвалидов боевых действий – им будет предоставлена льгота в размере 50% при покупке абонемента.

Вместе с ними на эту же льготу могут рассчитывать ветераны боевых действий и один из членов многодетной семьи – родители, а также отчим, мачеха либо усыновители.

Льгота предоставляется на одно принадлежащее данным лицам транспортное средство, говорится в проекте решения.

Кроме этого в документе пункт 6.3 дополняется абзацем: инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида и иные лица, перевозящие инвалидов I и II групп или детей-инвалидов, имеющие парковочное разрешение, обязаны ставить машину на обозначенное соответствующими знаками место. В противном случае им придется оплачивать парковку наравне с рядовыми туляками.