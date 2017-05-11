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За месяц тулячка фиктивно прописала в своей квартире 110 граждан Узбекистана

За месяц тулячка фиктивно прописала в своей квартире 110 граждан Узбекистана

Сейчас в полиции устанавливают все детали происшествия.

Полицейские в Тульской области на регулярной основе выявляют нарушения миграционного законодательства. Резонансный случай произошел в Пролетарском округе.

Участковые уполномоченные выявили, что за месяц 36-летняя ранее судимая тулячка зарегистрировала у себя по месту жительства 110 иностранцев.

Но при этом женщина не предоставила им фактических мест для проживания. Все мигранты — граждане Узбекистана.

Сейчас подозреваемая призналась в содеянном. В пресс-службе УМВД России по Тульской области отметили, что полицейские устанавливают все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:28 +1
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