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Туляки приняли участие в экспедиции «Большой десант»
Фото с личной страницы ВКонтакте А. Ёлкина и участников из Тулы.

Туляки приняли участие в экспедиции «Большой десант»

В ходе экспедиции успешно была решена одна из основных задач – подъем на поверхность советского истребителя «Киттихаук».

Четверо аквалангистов из Тулы – члены общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований» –  Евгений Бахарев, Андрей Бербенец, Александр Булычев и Константин Зайкин – при поддержке Тульского городского подводного клуба «Нептун» приняли участие в экспедиции «Большой десант-2017».

Напомним, основные поисковые работы, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводились с 29 апреля по 7 мая как на земле, так и под водой в акватории Керченского пролива.

В ходе экспедиции участники обследовали несколько затонувших судов и самолетов на дне Керченского пролива, погибших в ноябре-декабре 1943 года при высадке советского десанта в районе поселка Эльтиген.

В частности, при участии тульских аквалангистов были обнаружены и подняты со дна элементы кабины и вооружение знаменитого штурмовика «Ил-2».

Успешно была решена и одна из основных задач «подводной» части экспедиции – подъем на поверхность советского истребителя «Киттихаук» Р-40 американского производства. Самолеты этого и других типов в годы войны США поставляли в СССР по ленд-лизу. 

На Черноморском флоте и Северо-Кавказском фронте использовались десятки таких машин. Самолет был обнаружен несколько лет назад недалеко от таманского берега. Предположительно, он не вернулся с боевого задания в ноябре 1943 года.

Истребитель был сильно заилен, поэтому хорошо сохранился. Работа по его размывке, «расшатыванию» и подъему шла в три смены в течение нескольких дней.

На заключительном этапе участникам операции оказали помощь строители моста через пролив, выделившие мощный плавучий кран, в итоге истребитель удалось поднять практически без повреждений.

Сохранилось его вооружение - шесть пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 мм с полным боекомплектом, приборная доска, парашют летчика и кинокамера в хвостовой части фюзеляжа. По имеющимся данным, летчик удачно посадил подбитую машину на воду и успел покинуть кабину, вплавь добравшись до берега. После консервации и реставрации «Киттихаук» установят в крепости Керчь, а затем - в экспозиции музейного комплекса «Батарея 29БИС», рядом с рубкой подводной лодки «Щука».

Интересно отметить, что первая подводно-поисковая экспедиция с участием туляков из подводного клуба «Посейдон» состоялась в Керченском проливе 36 лет назад – в далеком 1981 году.

Организаторами экспедиции выступили региональная общественная организация «Батарея 29 БИС» совместно с клубом подводной деятельности «WRECK.RU» при поддержке ГБУРК «Черноморский центр подводных исследований» и других заинтересованных организаций. Руководство подводными работами возглавил известный исследователь затонувших судов, автор книг «Черноморские катастрофы», «Атлас затонувших судов Черного и Азовского морей» Александр Ёлкин.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:40 +3
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