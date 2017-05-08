Тульская область стала частью автопробега «Серебряная стрела. Крым-Москва»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Члены автопробега и туляки возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.

Автопробег «Серебряная стрела. Крым-Москва» прошел через Тулу. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, члены автопробега и туляки возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.

Автопробег «Серебряная стрела. Крым – Москва» проходит через 12 городов Российской Федерации, общая протяженность маршрута – более двух тысяч километров. Завершится автопробег 13 мая в Севастополе на Сапун-горе.

Автопробег посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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