новости
новости
Регистрация
Тульская область стала частью автопробега «Серебряная стрела. Крым-Москва»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область стала частью автопробега «Серебряная стрела. Крым-Москва»

Члены автопробега и туляки возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.

Автопробег «Серебряная стрела. Крым-Москва» прошел через Тулу. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, члены автопробега и туляки возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. 

Автопробег «Серебряная стрела. Крым – Москва» проходит через 12 городов Российской Федерации, общая протяженность маршрута  – более двух тысяч километров. Завершится автопробег 13 мая в Севастополе на Сапун-горе. 

Автопробег посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Отметим, что читатели могут принять участие в проекте Myslo, посвященном Дню Победы. Расскажите свою историю о родственнике - участнике Великой Отечественной войны. Проект здесь.

сегодня, в 18:15 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автопробегсеребряная стрела

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ясная Поляна» меняет режим работы
«Ясная Поляна» меняет режим работы
В РПЦ поддержали идею об ограничении работы гипермаркетов в выходные
В РПЦ поддержали идею об ограничении работы гипермаркетов в выходные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.