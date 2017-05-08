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«Ясная Поляна» меняет режим работы

«Ясная Поляна» меняет режим работы

С мая вход на территорию заповедника возможен до 20.00.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» меняет график работы. С мая заповедник переходит на летний режим — вход возможен до 20.00 по билетам, которые можно приобрести в автомате у входа.

9 мая мемориальные здания музея будут закрыты. Посетители смогут прогуляться по территории усадьбы, купив билеты в автомате у входа.

12 мая музей работает по сокращенному графику, с 9.00 до 16.00, последняя группа отправляется в 14.30.

Обратите внимание, что выходные и праздничные дни в Ясной Поляне — дни повышенного экскурсионного спроса. В связи с этим продажа билетов на экскурсии может быть завершена до установленного срока в связи с увеличенным экскурсионным потоком. Посещение мемориальных зданий в высокий сезон возможно лишь с экскурсией, поэтому рекомендуем приезжать в музей в первой половине дня.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:20 0
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