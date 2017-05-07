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На следующей неделе в Туле возможен мокрый снег

На следующей неделе в Туле возможен мокрый снег

Синоптики обещают похолодание в ряде областей ЦФО на ближайшие дни.

Днём 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидаются сильные осадки.

Однако основной пик непогоды придется на вечер 8 мая — утро 9 мая. Днем условия начнут улучшаться, но низкая температура воздуха сохранится — утром от 0 градусов до +2, днем — до +5-6 градусов.

Также в ряде областей 9-10 мая возможен дождь со снегом и установление временного снежного покрова толщиной 10-20 миллиметров, сообщили в Гидрометцентре.

Мокрый снег может налипать на провода и деревья. В случае, если температура опустится ниже нулевой отметки, ночью 8 и 9 мая на дорогах образуется гололедица. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами 15−20 метров в секунду.

сегодня, в 15:08 +1
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