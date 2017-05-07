В доме-музее Вересаева прошел День Японии

Фото предоставлено домом-музеем В.В. Вересаева.

Гости музея поучаствовали в мастер-классах, ознакомились с образцами японской поэзии и полюбовались цветущим садом в усадьбе Смидовичей.

6 мая в Доме-музее В. В. Вересаева прошел Праздник Ханами — праздник Любования Цветами, в котором с энтузиазмом поучаствовали дети и взрослые. Участники мероприятия узнали о связи Викентия Вересаева с японской культурой, увидели уникальные экспонаты из фондов музея.

Юные посетители побывали на уроке осибаны в школе самураев, а затем, вместе с родителями — на мастер-классе по канзаши.

Все с удовольствием приняли участие в интерактивных заданиях и викторинах, которые организовал Клуб любителей Востока в Туле «Махаббат».

Также всех заинтересовала литература из фондов ТОУНБ и японская поэзия. В завершение мероприятия гости праздника полюбовались цветущим садом в усадьбе Смидовичей.