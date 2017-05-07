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В доме-музее Вересаева прошел День Японии
Фото предоставлено домом-музеем В.В. Вересаева.

В доме-музее Вересаева прошел День Японии

Гости музея поучаствовали в мастер-классах, ознакомились с образцами японской поэзии и полюбовались цветущим садом в усадьбе Смидовичей.

6 мая в Доме-музее В. В. Вересаева прошел Праздник Ханами — праздник Любования Цветами, в котором с энтузиазмом поучаствовали дети и взрослые. Участники мероприятия узнали о связи Викентия Вересаева с японской культурой, увидели уникальные экспонаты из фондов музея.

Юные посетители побывали на уроке осибаны в школе самураев, а затем, вместе с родителями — на мастер-классе по канзаши.

Все с удовольствием приняли участие в интерактивных заданиях и викторинах, которые организовал Клуб любителей Востока в Туле «Махаббат».

Также всех заинтересовала литература из фондов ТОУНБ и японская поэзия. В завершение мероприятия гости праздника полюбовались цветущим садом в усадьбе Смидовичей.

Галерея
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 1
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 2
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 3
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 4
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 5
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 6
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 7
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 8
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 9
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 10
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 11
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 12
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 13
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 14
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 15
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 16
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 17
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 18
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 19
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 20
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 21
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 22
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 23
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 24
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 25
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 26
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 27
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 28
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 29
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 30
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 31
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 32
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 33
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 34
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 35
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 36
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 37
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 38
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 39
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 40
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 41
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 42
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 43
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 44
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 45
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 46
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 47
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 48
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 49
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 50
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 51
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 52
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 53
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 54
День Японии в доме-музее Вересаева, Фото: 55
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