В доме-музее Вересаева прошел День Японии
Гости музея поучаствовали в мастер-классах, ознакомились с образцами японской поэзии и полюбовались цветущим садом в усадьбе Смидовичей.
6 мая в Доме-музее
Юные посетители побывали на уроке осибаны в школе самураев, а затем, вместе с родителями — на мастер-классе по канзаши.
Все с удовольствием приняли участие в интерактивных заданиях и викторинах, которые организовал Клуб любителей Востока в Туле «Махаббат».
Также всех заинтересовала литература из фондов ТОУНБ и японская поэзия. В завершение мероприятия гости праздника полюбовались цветущим садом в усадьбе Смидовичей.