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Прокурор Тульской области Александр Козлов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокурор Тульской области Александр Козлов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Александр Вениаминович посетил 91-летнего Александра Арапова и 95-летнего Бориса Жижина.

Прокурор Тульской области Александр Козлов посетил ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов органов прокуратуры 91-летнего Александра Арапова и 95-летнего Бориса Жижина. Прокурор поздравил их с Днем Победы, поблагодарил за ратный труд и безупречную службу в органах прокуратуры области, вручил подарки и цветы. 

Александр Вениаминович пожелал ветеранам здоровья, крепости духа, благополучия, долгих лет жизни.

 

Александр Алексеевич Арапов 6 февраля 1943 года был призван в Красную Армию и направлен в 1-е Ленинградское дважды Краснознаменное военно-пехотное училище им. С.М. Кирова, после окончания которого направлен в войска 1-го Белорусского фронта.

Александр Алексеевич назначен командиром пулеметного взвода стрелковой роты, 269-го гвардейского полка 8-й гвардейской армии. 16 апреля 1945 года он участвовал в грандиозном наступлении наших войск на Берлинском направлении в районе Зееловских высот, где был тяжело ранен.

После войны окончил юридический институт, работал в должности коменданта Военного трибунала Южно-Уральского военного округа, затем председателя Военного трибунала Приволжского военного округа. Полковник юстиции.

Выйдя в отставку в 1976 году, Арапов поступил на работу в органы прокуратуры Тульской области на должность прокурора отдела общего надзора, впоследствии назначен заместителем отдела – этой работе он посвятил двадцать лет.

За боевые заслуги и доблестное служение Отечеству Александр Алексеевич награжден орденами: Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, многими медалями, в т.ч. «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

Борис Васильевич Жижин призван на военную службу в 1942 году направлен на фронт. Служил командиром взвода разведки отдельнойстрелковой бригады. Принимал участие в сражении за Кавказ. В 1943 году был ранен. В марте 1944 года участвовал в форсировании Днепра и освобождении Херсона, Николаева, Очакова, Одессы, Кишинева, Варшавы, взятии Берлина.

Награжден тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны I и II степени и многими медалями. В 1946 году демобилизовался из Советской Армии.

Поступил в Ростовскую двухгодичную юридическую школу, в 1954 году окончил Всесоюзный юридический институт. Жижин работал начальником отдела областной прокуратуры по надзору за органами милиции, старшим помощником прокурора области по надзору за следствием в органах госбезопасности.

С 1974 года Борис Васильевич почти девять лет работал начальником отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах и с этой должности в 1983 году ушел на заслуженный отдых. Борису Васильевичу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:38 0
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