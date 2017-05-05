В Узловой в заброшенном доме нашли скелет мужчины

Как стало известно Myslo, 4 мая в Узловой в заброшенном доме обнаружили скелетированный труп. В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что личность погибшего установлена — им оказался 44-летний мужчина. Предположительно, он вел асоциальный образ жизни.

По данному факту следователи проводят проверку, по результатом которой будет принято процессуальное решение.