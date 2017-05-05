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В Узловой в заброшенном доме нашли скелет мужчины

В Узловой в заброшенном доме нашли скелет мужчины

По данному факту следователи проводят проверку.

Как стало известно Myslo, 4 мая в Узловой в заброшенном доме обнаружили скелетированный труп. В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что личность погибшего установлена — им оказался 44-летний мужчина. Предположительно, он вел асоциальный образ жизни.

По данному факту следователи проводят проверку, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:12 0
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