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В Богородицке сгорела отечественная «Лада»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Богородицке сгорела отечественная «Лада»

Салон автомобиля полностью выгорел. Пожар был потушен за несколько минут, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в 16.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения» поступил звонок – очевидцы сообщили о возгорании автомобиля «ВАЗ-2111», припаркованного на улице Тургеневской в Богородицке.

Два пожарных расчёта прибыли на место через три минуты, а уже в 16.17 огонь был полностью потушен. У машины полностью выгорел салон, и оплавилась краска на кузове. Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 +1
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