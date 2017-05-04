В Богородицке сгорела отечественная «Лада»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Салон автомобиля полностью выгорел. Пожар был потушен за несколько минут, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в 16.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения» поступил звонок – очевидцы сообщили о возгорании автомобиля «ВАЗ-2111», припаркованного на улице Тургеневской в Богородицке.

Два пожарных расчёта прибыли на место через три минуты, а уже в 16.17 огонь был полностью потушен. У машины полностью выгорел салон, и оплавилась краска на кузове. Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.