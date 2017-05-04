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Носивший при себе наркотики туляк пытался подкупить полицейского

Носивший при себе наркотики туляк пытался подкупить полицейского

За 18 тысяч рублей мужчина хотел «договориться» с начальником отдела областного УМВД.

Тульский областной суд оставил без изменений приговор 33-летнему жителю Тулы, который был ранее осужден за незаконное хранение наркотиков и покушение на дачу взятки.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков на одной из улиц Тулы в мае прошлого года. У него в кармане был обнаружен пакет с наркотиком весом 1,51 грамма.

После того, как задержанного доставили в отдел полиции, он пытался подкупить полицейского. Свою свободу туляк оценил в 18 тысяч рублей. Его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

За хранение наркотиков без цели сбыта и покушение на дачу взятки, суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:32 0
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