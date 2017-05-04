В Туле осудили телефонного террориста

Мужчина с декабря прошлого года скрывался от правосудия, но в итоге получил шесть месяцев ограничения свободы.

Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Молодой человек обвинялся в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Будучи в изрядном подпитии, туляк позвонил по номеру «112» и сообщил диспетчеру о возможном столкновении двух пассажирских поездов на маршруте «Москва – Санкт-Петербург». Сотрудник экстренной службы поднял тревогу – из-за этого обстановка на всех железнодорожных станциях маршрута была дестабилизирована, нарушилось расписание движения поездов.

Правоохранители быстро выяснили, что сообщение было ложным и установили телефонного террориста, однако ему удалось скрыться. С декабря 2016 года мужчина был объявлен в розыск и через некоторое время задержан. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.