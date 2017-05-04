новости
новости
Регистрация
В Туле осудили телефонного террориста

В Туле осудили телефонного террориста

Мужчина с декабря прошлого года скрывался от правосудия, но в итоге получил шесть месяцев ограничения свободы.

Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Молодой человек обвинялся в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Будучи в изрядном подпитии, туляк позвонил по номеру «112» и сообщил диспетчеру о возможном столкновении двух пассажирских поездов на маршруте «Москва – Санкт-Петербург». Сотрудник экстренной службы поднял тревогу – из-за этого обстановка на всех железнодорожных станциях маршрута была дестабилизирована, нарушилось расписание движения поездов.

Правоохранители быстро выяснили, что сообщение было ложным и установили телефонного террориста, однако ему удалось скрыться. С декабря 2016 года мужчина был объявлен в розыск и через некоторое время задержан. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
телефонный терроризмпреступлениеуголовное делорозыскприговор суда
Место
ТулаЗареченский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы отключат свет 5 мая
На каких улицах Тулы отключат свет 5 мая
В Богородицке сгорела отечественная «Лада»
В Богородицке сгорела отечественная «Лада»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.