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Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике клещевых инфекций

Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике клещевых инфекций

Специалисты Управления ответят на все вопросы, связанные с индивидуальной защитой от нападения клещей.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что благоприятные климатические условия в 2017 году привели к активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний:

  • иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ),
  • гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ),
  • моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ).

И потому с 1 по 15 мая 2017 года в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» работает «горячая линия» по профилактике клещевых инфекций. Специалисты ответят на вопросы:

  • как организовать индивидуальную защиту от нападения клещей,
  • что делать и куда обращаться в случае обнаружения клеща на теле,
  • где можно исследовать клеща на наличие в нем возбудителей и другие.

Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00).

Напомним, только за прошлую неделю, с 24 по 30 апреля, в лечебные учреждения Тульской области с жалобами на укусы клещей обратились 17 человек, в том числе четверо детей. 

Телефоны горячей линии:

  • в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37−07−06, 37−31−94, 37−33−25, 22−37−56;
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;
  • в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;
  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;
  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.

Также все желающие могут получить консультацию специалиста в режиме онлайн: по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:33 +1
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