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В Туле разыскивают пропавшего мужчину

В Туле разыскивают пропавшего мужчину

Александр Панков направлялся из Тулы в Донецк и пропал.

В Туле разыскивают пропавшего мужчину. 39-летний Александр Панков пропал 20 апреля – около 6.00 его видели последний раз. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина направлялся из Тулы в Донецк.

К поискам Панкова подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».  

Приметы: рост: 180 см см, xудощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка.

Особые приметы: большие губы.

Был одет: куртка кожаная,черный свитер на молнии, брюки черные, туфли черные остроносые.

С собой: пакет, документы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Панкова, звоните по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:22 +1
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