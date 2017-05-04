Александр Панков направлялся из Тулы в Донецк и пропал.

В Туле разыскивают пропавшего мужчину. 39-летний Александр Панков пропал 20 апреля – около 6.00 его видели последний раз. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина направлялся из Тулы в Донецк.

К поискам Панкова подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост: 180 см см, xудощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка.

Особые приметы: большие губы.

Был одет: куртка кожаная,черный свитер на молнии, брюки черные, туфли черные остроносые.

С собой: пакет, документы.