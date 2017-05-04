В Туле разыскивают пропавшего мужчину
Александр Панков направлялся из Тулы в Донецк и пропал.
В Туле разыскивают пропавшего мужчину. 39-летний Александр Панков пропал 20 апреля – около 6.00 его видели последний раз. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина направлялся из Тулы в Донецк.
К поискам Панкова подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост: 180 см см, xудощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка.
Особые приметы: большие губы.
Был одет: куртка кожаная,черный свитер на молнии, брюки черные, туфли черные остроносые.
С собой: пакет, документы.
Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Панкова, звоните по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 02, 102.
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