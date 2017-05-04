Больше половины контейнерных площадок Тулы не соответствуют правилам благоустройства

Если в течение мая-июня контейнерные площадки управкомпании не приведут в порядок, то им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

К 1 мая все контейнерные площадки в Туле управляющие компании должны были привести в соответствие с правилами благоустройства. Исполнение новых требований проверило управление по административно-техническому надзору.

В пресс-службе администрации города напомнили, что обязательный перечень элементов благоустройства контейнерной площадки включает:

твердое покрытие (асфальт или бетон), ограждение с трех сторон и контейнеры для сбора ТКО.

На площадке должна быть размещена информация:

о наименовании (номере контейнерной площадки);

о правообладателе (обслуживающей организации) контейнерной площадки;

о графике вывоза отходов;

о наименовании обслуживаемых объектов;

о наименовании организации, осуществляющей вывоз отходов;

телефоны организаций, осуществляющих контроль вывоза отходов и содержания контейнерной площадки;

номер контейнерной площадки.

Проведенный рейд показал, что не все управляющие компании в полной мере исполняют утвержденные в правилах требования. Некоторые из них, правда, пообещали в мае-июне привести контейнерные площадки в соответствие с нормами. Другие же просто отмолчались.

Итоги рейда:

в Привокзальном округе из 48 КП оформлено 35, в планах – 12. Одна площадка не соответствует правилам благоустройства;

в Советском округе 6 площадок приведены в соответствие, 25 – не оборудовано;

в Центральном округе 111 контейнерных площадок, из них 41 – оборудована, 9 – не оборудовано, 61 площадка – в планах;

в Зареченском округе из 51 площадки оборудована 31, не оборудовано – 9, в ближайших планах – оборудование 14 площадок;

в Пролетарском округе 40 площадок. Из них не приведена в соответствие 31 площадка, в планах – 3, полностью приведенных в соответствие с правилами благоустройства – 6 контейнерных площадок.

УАТН продолжит аналогичные рейды, по итогам которых управляющие компании, что не привели контейнерные площадки в установленные сроки в соответствие, будут оштрафованы (от 100 до 300 тысяч рублей на юрлицо). Также информация о допущенных УК нарушениях будет передана в ГЖИ для принятия необходимых мер.

Напомним, в Туле начал работать бесплатный сервис, с помощью которого через СМС жители города смогут сообщить о переполненной контейнерной площадке или неудовлетворительном санитарном состоянии территории рядом с ней.

Для этого нужно отправить на короткий норме 3434 слово «мусор» и трехзначный номер площадки.

Данные в режиме онлайн будут направляться в ЕДДС, а затем оперативно передаваться ответственным за содержание КП. Обращения жителей останутся на контроле, пока не поступит информация о выполнении работ по вывозу мусора и уборке КП.

Введение указанного смс-информирования позволит жителям принимать активное участие в поддержании санитарного порядка в городе, повысит оперативность реагирования на сигналы жителей, а также станет одним из способов мониторинга работы управляющих компаний по вопросу уборки и содержания КП.

Работа по установке табличек продолжается.