новости
новости
Регистрация
Больше половины контейнерных площадок Тулы не соответствуют правилам благоустройства

Больше половины контейнерных площадок Тулы не соответствуют правилам благоустройства

Если в течение мая-июня контейнерные площадки управкомпании не приведут в порядок, то им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

К 1 мая все контейнерные площадки в Туле управляющие компании должны были привести в соответствие с правилами благоустройства. Исполнение новых требований проверило управление по административно-техническому надзору.

В пресс-службе администрации города напомнили, что обязательный перечень элементов благоустройства контейнерной площадки включает:

твердое покрытие (асфальт или бетон), ограждение с трех сторон и контейнеры для сбора ТКО.

На площадке должна быть размещена информация:

  • о наименовании (номере контейнерной площадки);
  • о правообладателе (обслуживающей организации) контейнерной площадки;
  • о графике вывоза отходов;
  • о наименовании обслуживаемых объектов;
  • о наименовании организации, осуществляющей вывоз отходов;
  • телефоны организаций, осуществляющих контроль вывоза отходов и содержания контейнерной площадки;
  • номер контейнерной площадки.

Проведенный рейд показал, что не все управляющие компании в полной мере исполняют утвержденные в правилах требования. Некоторые из них, правда, пообещали в мае-июне привести контейнерные площадки в соответствие с нормами. Другие же просто отмолчались. 

Итоги рейда:

в Привокзальном округе из 48 КП оформлено 35, в планах – 12. Одна площадка не соответствует правилам благоустройства;

в Советском округе 6 площадок приведены в соответствие, 25 – не оборудовано;

в Центральном  округе 111 контейнерных площадок, из них 41 – оборудована, 9 – не оборудовано, 61 площадка – в планах;

в Зареченском округе из 51 площадки оборудована 31, не оборудовано – 9, в ближайших планах – оборудование 14 площадок;

в Пролетарском округе 40 площадок. Из них не приведена в соответствие 31 площадка, в планах – 3, полностью приведенных в соответствие с правилами благоустройства – 6 контейнерных площадок.

УАТН продолжит аналогичные рейды, по итогам которых управляющие компании, что не привели контейнерные площадки в установленные сроки в соответствие, будут оштрафованы (от 100 до 300 тысяч рублей на юрлицо). Также информация о допущенных УК нарушениях будет передана в ГЖИ для принятия необходимых мер.

Напомним, в Туле начал работать бесплатный сервис, с помощью которого через СМС жители города смогут сообщить о переполненной контейнерной площадке или неудовлетворительном санитарном состоянии территории рядом с ней. 

Для этого нужно отправить на короткий норме 3434 слово «мусор» и трехзначный номер площадки.

Данные в режиме онлайн будут направляться в ЕДДС, а затем оперативно передаваться ответственным за содержание КП. Обращения жителей останутся на контроле, пока не поступит информация о выполнении работ по вывозу мусора и уборке КП.

Введение указанного смс-информирования позволит жителям принимать активное участие в поддержании санитарного порядка в городе, повысит оперативность реагирования на сигналы жителей, а также станет одним из способов мониторинга работы управляющих компаний по вопросу уборки и содержания КП.

Работа по установке табличек продолжается.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:22 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
мусорконтейнерные площадки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике клещевых инфекций
Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике клещевых инфекций
В России предлагают ввести аналог грин-карты
В России предлагают ввести аналог грин-карты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика