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На каких улицах Тулы отключат свет 5 мая

На каких улицах Тулы отключат свет 5 мая

Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех районах города.

Электричество отключат с 9 до 17 часов. Обесточены будут следующие дома:

  • пр-т Ленина, 83,
  • ул. Коментерна, 4, 2, 6,
  • ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
  • ул. Ленина, 1-11,
  • пер. 1-й Красный,
  • пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
  • пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
  • ул. Б. Гончары, 92-122,
  • ул. Шевченко, 84,
  • ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),
  • ул. 3-я Гостеевская, 7,
  • ул. 2-я Гостеевская, 1-14,
  • ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 56,
  • 10-й пр-зд, 9-39-а (нечётн.), 10-42 (чётн.),
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:43 0
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