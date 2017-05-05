В Кремле открыли крест в память о великом князе Сергее Александровиче

Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в восстановлении памятника. Среди них был и экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев.

Великий князь Сергей Александрович Романов (1857-1905 гг.) - пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор с 1891 г. Он стоял у истоков основания Исторического музея, Музея изобразительных искусств, городского хозяйства. Именно в годы его губернаторства в Москве появилось первое трамвайное депо, развивалась промышленность, активно велось строительство.

Великий князь погиб в результате теракта, совершенного эсером Иваном Каляевым 4 февраля 1905 г. во время выезда из ворот Никольской башни Кремля.

Крест в память о великом князе Сергее Александровиче был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования. В 1918 году памятник, созданный по эскизу Виктора Васнецова, был снесен во время субботника при личном участии Владимира Ленина и Якова Свердлова. 1 мая со дня сноса креста исполнилось 99 лет.

Поручение рассмотреть вопрос о воссоздании на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя было дано Владимиром Путиным в августе 2016 года после осмотра парка, разбитого на месте демонтированного 14 корпуса Кремля. Закладной камень в основание креста был заложен и освящен в Кремле 1 ноября прошлого года.

Работы по восстановлению креста, поставленного на народные пожертвования в 1905 и уничтоженного в 1918 году, велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество по поручению главы государства.

Финансовую поддержку работ по восстановлению памятника оказал Владимир Груздев как член попечительского совета Российского военно-исторического общества. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Торжественная церемония открытия памятника проходила 4 мая в кремле . В ней участвовали президент РФ Владимир Путин, сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель правления АЮР Владимир Груздев, представители Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Перед церемонией открытия патриарх провел заупокойное богослужение по великому князю и обряд освящения креста.

- Сегодня мы вспоминаем события, от которых нас отделяет уже более века: 4 февраля 1905 года бомбой, брошенной террористом, был убит великий князь Сергей Александрович, - сказал Владимир Путин на открытии памятного креста. - Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности. Насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания. Гибель великого князя тогда потрясла общество, её восприняли как трагедию представители всех без исключения сословий. И символом скорби, покаяния стал памятный крест, возведённый на месте жестокой расправы. Он был установлен по воле людей, исключительно на их пожертвования. Он (крест) служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа… Россия у нас одна. И все мы, каких бы разных взглядов и позиций не придерживались, должны беречь и защищать ее. Во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков.

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении этого памятника.