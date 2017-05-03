Погода в Туле 4 мая: ветер, тепло, небольшой дождь

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем прогнозируется небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер северный 5-10 м/с, днём возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6 до +11 градусов, днём столбик термометра поднимется до +20. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.